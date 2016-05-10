Eurovision’un 5 favori ülkesi



İsveç'in ev sahipliğini yaptığı bu yılki 61. Eurovision Şarkı Yarışması'na (10/12/14 Mayıs) müzik gruplarından çok bireysel katılım fazla. Sivri ya da kışkırtıcı şarkılardan çok Eurovision'un ana eğilimine uygun pop ve ballad şarkılar öne çıkıyor. Birleşmiş Avrupa idealinin gözden düştüğü, Birliğin yara aldığı ve dağılma tehlikesi geçirdiği şu günlerde yarışmaya katılan 42 şarkının da tarz bakımından farklılık göstermediği anlaşılıyor. Biz de öne çıkan beş şarkıyı derledik. Bu şarkıların finale kalmak ya da dereceye girebilmek için yeterli olup olmayacaklarını yakında öğrenmiş olacağız.

1. Rusya

Rusya'nın birinciliğine şans tanıyanlar az değil. (Üst resim) Sergei Lazarev'in seslendirdiği “You Are the Only” adlı şarkının video klibi, eleme gecesi seyircileri güzel bir sahne şovunun beklediği konusunda da ipucu veriyor. Şarkının klibi geçen yıl “Heroes” adlı şarkısıyla kazanan Mans Zelmerlöw'ün bilgisayar animasyonlu klibini oldukça hatırlatıyor.

2. Fransa

Fransa adına yarışan Amir'in babası Faslı, annesi Tunuslu-İspanyol. Kendisi Fransa'da doğmuş ve İsrail'de yaşamış. Profesyonel şarkıcılığa geçmeden önce oral cerrahi alanında çalışmış. Fransızca ve İngilizce söylediği şarkısı “J'ai cherche” gibi kendisi de gerçek bir çok kültürlü ve çeşitlilik arz ediyor. Sağlam bir altyapısı olan şarkı melodisiyle diğerleri arasında hemen dikkat çekiyor.

3. Almanya

Almanya'yı bu yıl Jamie-Lee Kriewitz temsil ediyor. 17 yaşındaki şarkıcı, rakiplerinin arasından sıyrılıp ön plana çıkmak için potansiyeli olan bir isim. Zira güçlü bir sesi ve dikkat çekici stili var. “Ghost” adlı şarkısıyla iddialı olan Kriewitz manga tarzından esinlenen kıyafet seçimiyle de sahnede oldukça otantik bir görünüm sergiliyor.

4. Avusturya

Zoe, Avusturyalı müzik grubu Papermoon'un kurucusu olan Christof Straub'un kızı. Dolayısıyla Şanson sanatı kanında var. Büyüleyici bir gülümsemeye sahip olan Zoe bu yıl Avusturya'yı “Loin d'ici” adlı şansonla temsil ediyor. Akılda kalıcı şarkı fantastik bir etki yaratıyor ve aynı zamanda etkileyici.

5.İsveç

İsveç bu yıl İrlanda'nın 7 kez ile elinde tuttuğu kazanma rekoruna ortak olmak istiyor. Ev sahibi ülkeyi bir aşk ihanetini anlatan “If I Were Sorry” adlı şarkısıyla 17 yaşındaki Frans temsil ediyor. Genç şarkıcı yaşından beklenmeyecek bir olgunluğa sahip. 2006'da daha 7 yaşındayken pop şarkıcısı olarak yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ciddi ve ikna edici bir tarzı var. Frans etkileyici şarkısıyla da iddialı.