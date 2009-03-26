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Eurovision'u Milla sunacak

Bu yıl Moskova'da yapılacak 54. Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu Sırp asıllı Hollywood yıldızı Milla Jovovich üstlenecek

26 Mart 2009 02:00

Bu yıl Moskova'da yapılacak 54'üncü Eurovision şarkı yarışmasının küresel krize rağmen tarihin en görkemli yarışması olabilmesi için büyük çaba sarf eden Rusya yönetiminin sunuculuk için Sırp asıllı Hollywood yıldızı Milla Jovovich ile anlaştığı iddia edildi. 

Rus Komsomolskaya Pravda Gazetesi'nde yer alan habere göre Eurovision şarkı yarışmasının ev sahibi Rusya'nın ORT televizyon kanalı sunucu seçmek için ülke içi elemeler düzenlemiş olsa bile sunucunun Jovovich olacağının bilindiğini yazdı. İngilizce ve Rusça konuşan ünlü yıldızın, Rus sinema oyuncusu Yekaterine Rednikova tarafından ikna edildiği bildirildi. Milla Jovovich'in bu görev için ne kadar para alacağı ise açıklanmadı.


Hadise Belçika'da

"Düm Tek Tek" şarkısına çekilen klibin, TRT tarafından "erotik" bulunduğu ve Hadise'nin mini şortunun sorun olduğu tartışmaları giderek büyürken, sessiz kalan Hadise, Belçika'ya ailesinin yanına gitti... Mayıs ayında yapılacak olan yarışmaya hazırlanan şarkıcı, tartışmaların kendisini üzdüğünü, bu yüzden de ailesinin yanında bulunmak istediğini belirtti. Önceki gün sessiz sedasız Belçika'ya giden Hadise, klip tartışmaları bitmeden Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor.




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