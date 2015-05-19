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Yaşam
Deutsche Welle

Eurovision’u Avustralya kazanırsa…

Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmasa da Almanya'nın gelecek yıl yarışmaya ev sahipliği yapma ihtimali bulunuyor.

19 Mayıs 2015 20:03


23 Mayıs'ta Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda Almanya’yı temsil eden Ann Sophie birinci gelirse yarışmayı gelecek yıl Almanya düzenleyecek. Kurallar böyle diyor. Ancak Almanların birinci olamama durumunda da 2016’daki finallere ev sahipliği yapma ihtimali bulunuyor.

Bu yıl yarışmaya ilk ve muhtemelen son kez katılan Avustralya’nın birinciliği elde etmesi halinde, gelecek yılki organizasyon yine Avrupa’da tertip edilecek. Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yapılan açıklamada, böyle bir durumda Alman NDR televizyon kanalının Avustralya'nın SBS kanalı ile birlikte bir sonraki organizasyonu düzenleme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Avustralya’nın şansı yüksek

Bahis bayiilerine göre Almanya’yı "Black Smoke" adlı şarkıyla temsil eden Ann Sophie’nin kazanma şansı düşük görünüyor. Ancak bahisçiler, Avustralya’yı "Tonight again" adlı şarkıyla temsil eden Guy Sebastian'ın ilk sıralarda gelme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatinde.

Avustralya Eurovision Şarkı Yarışması’na bu yıl ilk kez katılıyor. Bunun nedeni de küçük kıta ülkesinde büyük bir Eurovision hayran kitlesi bulunması.

Avustralya, geçen yılın galibi ev sahibi Avusturya ile aynı şekilde yarışmanın 'beş büyük ülkesi' Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi yarı finallere katılmadan doğrudan finalde yarışacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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