Eurovision'dan elenen sanatçıya ülkesinde tepki

Bulgaristan'ı Moskova'da düzenlenen 54. Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil eden Krasimir Avramov'un yarı finalde elenmesi, Bulgar medyasının sert tepkisine neden oldu.



Bulgar basını hem Krasimir Avramov'u hem de "Illusion" adlı şarkısını alay konusu haline getirdi.



Standart gazetesi finale kalmayı başaramayan "Illusion"un son derece kötü bir beste olduğunu yazarken, "Yarışmacımız Krasimir Avramov da sahnede sadece kurt gibi uludu" ifadesini kullandı.



Gazetede yer alan haber yorumda, Avramov'un sahnedeki fiyaskosundan sonra vatandaşların internet forumlarında tepkilerini sert şekilde dile getirdiği ve "bazı Bulgarların utançtan vatandaşlıktan çıkmak bile istediği" belirtildi.



Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden "Trud" da Bulgaristan'ın bu yıl söz konusu yarışmanın "en marjinal ülkesi" olacağı tahminlerinin doğru çıktığını yazdı. Gazete, Avramov'un Eurovision Şarkı Yarışmasına gönderilmesinin Bulgaristan'da müzik çevreleri arasında sert tepkilere neden olduğunu hatırlatarak, "Vokalistlerin gür sesleri bile Avramov'un utanç verici bağırtısını bastıramadı" yorumunu yaptı.



Novinar gazetesi ise "Gerek seyirci oyu, gerekse jürinin tercihi bizden yana olmadı. Ermenistan, Romanya ve İsrail ilginç parçalar sundu. Türkiye'nin temsili de oryantal ritm ve kıyafetlerle doluydu" diye yazdı.



Krasimir Avramov ise yaptığı açıklamada, Eurovision'da başarılı olduğunu savunarak, "Olağanüstü bir performans gösterdik. Ayakta alkışlandık. Herkesin ilgi odağı olduk" diye konuştu.

