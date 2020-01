Eurovision'da zafer Avusturya'nın oldu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki 59'uncu Eurovision Şarkı Yarışması'nı görüntüsüyle farklı bir imaj çizen Avusturya temsilcisi Conchita Wurst kazandı. Avusturya'yı, Hollanda ve İsveç takip etti.

Wurst, ''Rise Like a Phoenix" şarkısıyla açık ara farkla diğer ülkeleri geride bırakarak 290 puanla birinciliğe ulaştı.

Hollandalı ikili The Common Linnets "Calm After The Storm" şarkısıyla 238 puanla ikinci oldu. İsveç temsilcisi Sonne Nielsen ise "Undo" adlı şarkısıyla 218 puanla üçüncü sırada yer aldı. Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, ev sahibi Danimarka göçmen asıllı Anis Basim ile 74 puan alarak 9'uncu sırada kaldı.

Türkiye, oy sistemini eleştirdiği için bu yıl da yarışmaya katılmadı.

Kopenhag'da düzenlenen yarışmanın birincisi Conchita Wurst farklı tarzıyla adaylık sürecinden bu yana tartışma konusu olmuştu.

Wurst ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu geceyi gelecekte barış ve özgürlük olduğuna inanan herkese ithaf ediyorum. Biz, biriz ve durdurulamayız'' dedi.

Danimarka basını: Sakallı kadın kazandı

Danimarka medyası, Conchita'nın zaferini ''sakallı kadın kazandı" manşeti ile verirken, Danimarka adına yarışan Anis Basim “Hak eden şarkı kazandı" diye konuştu.

Kopenhag Refshaleöen B&W Hallerne'de yapılan yarışmada sırayla Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, İzlanda, Norveç, Romanya, Ermenistan, Karadağ, Polonya, Yunanistan, Avusturya, Almanya, İsveç, Fransa, Rusya, İtalya, Slovenya, Finlandiya, İspanya, İsviçre, Macaristan, Malta, Danimarka, Hollanda, San Marino ve İngiltere temsilcileri sahneye çıktı.

İlk olarak Ukrayna ekibi sahneye çıkarken basın merkezindeki Ukrayna bayrakları taşıyan kalabalık bir grup tezahürat yaparak destek verdi. Azerbaycan ekibi de temsilcileri Dilara Kazimova'yı ekran başında yalnız bırakmadı.

Bu yılki yarışmada eşcinsellerin yoğun ilgi gösterdiği sakallı kadın görüntüsüyle farklı bir imaj çizen Avusturya temsilcisi Conchita Wurst ise hem salonda hem de basın merkezinde yoğun tezahürat aldı.

Öte yandan, Wurst'un destekçileri renkli bıyıklı maskeler takarak ilgiyi Avusturyalı yarışmacıya çekmeye çalıştı.

60. Eurovision Şarkı Yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.