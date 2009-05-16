Eurovision'da şok gelişme

54. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finaline saatler kala, Rus jürisinin başkanı Philip Kirkorov geri çekildi.



Sanatçı Kenan Doğulu'nun da yakın arkadaşı olan Rus şarkıcı ve yapımcı Kirkorov, finalde yarışacak çok sayıda sanatçının yakın arkadaşı olduğunu, bu nedenle jüride görev yapmasının etik olmayacağını açıkladı.



Kirkorov'un arkadaşları arasında Yunanistan'dan Sakis Rouvas ve Norveçli Alexander Rybak da bulunuyor.



Eurovision Şarkı Yarışması'nda daha önce de jüri üyeliği ve başkanlığı yapan Kirkorov, Moskova'daki yarı finalde de jüri olarak karar vermişti.



Bu arada Eurovision Şarkı Yarışması Başkanı Svante Stockselius, Kirkorov'un kararına saygı duyduğunu bildirdi.

