Ve Eurovision'da heyecan başladı

Azarbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 57. Eurovision Şarkı Yarışması için nefesler tutuldu.

Yarışmada tüm ülkeler sahnede performanslarını sergiledi.

Türkiye'yi, ''Love Me Back'' adlı şarkısıyla temsil eden Can Bonomo da 18'inci sırada sahne aldı.

Performansıyla göz dolduran Bonomo, izleyiciler tarafınadn ayakta alkışlandı.

Performansların ardından SMS oylamasına geçildi.

Yarışmanın finalinde doğrudan katılma hakkı olan kurucu ülkeler İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve evsahibi Azerbaycan temsilcileri ve iki yarı final turundan finale kalan 20 ülke temsilcisi yarışıyor.

57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde ülkelerin sahne alacakları sıra şöyle:

1.İngiltere, 2.Macaristan, 3.Arnavutluk, 4.Litvanya, 5.Bosna-Hersek, 6.Rusya, 7.İzlanda, 8.Kıbrıs Rum Kesimi, 9.Fransa, 10.İtalya, 11.Estonya, 12.Norveç, 13.Azerbaycan, 14.Romanya, 15.Danimarka, 16.Yunanistan, 17.İsveç, 18.Türkiye, 19.İspanya, 20.Almanya, 21.Malta, 22.Makedonya Cumhuriyeti, 23.İrlanda, 24.Sırbistan, 25.Ukrayna, 26.Moldova.