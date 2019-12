Eurovision'da maNga ikinci oldu

T24 - Oslo'da yapılan 55. Eurovision finalinde Almanya birinci olurken, Türkiye Manga'nın seslendirdiği "We Could Be The Same" adlı şarkıyla 170 puan alarak ikinci oldu.



Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan 55. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde Almanya 246 puanla birinci oldu.



Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Manga ikinci oldu.



Sahneye stilist Mehmet Acar tarafından hazırlanan "Que" firmasının kostümleri ile çıkan Manga, koreograf Genevieve Cleary'in koreografisi ile diğer ülkelerden değişik gösteri sundu. Yarışmadaki tek rock grubu Manga, geleneksel Türk müziği ile modern Batı müziğini karıştırarak sunduğu sahne gösterisiyle çok başarılı şov yaptı.



Sahnede robot olarak insana dönen ve vokalist Ferman'a sarılan Natalie Marrable'ın, lazer ışıkları ile donanmış giydiği 70 kiloluk kostümü, büyük ilgiyle izlendi. 55 kilo ağırlığında olan Mararable'nin, 70 kiloluk kostümünü sahnede çıkarmakta zorlanmaması da dikkat çekti.



Manga finalde, "We could Be The Same" (Aynı Olabiliriz) parçasının Belçikalı prodüktör Hans Vrancken tarafından yapılan düzenlemesi ile sahne aldı.



Bas gitarda Cem Bahtiyar, bateride Özgür Öney ve DJ Efe Yılmaz tam rock grubuna yakışan tarzlarıyla salonda coşku yarattı.



MTV müzik kanlında kullanılan büyük şovlarına özgü görüntü, sahne ve estetik anlayışı Eurovision prodüktörleri tarafından Manga'nın Eurovision sahne şovunda kullanıldı.



Oslo'nun Telenor Arena salonunda, Norveç'in resmi televizyonu NRK'nin yönetimi altında yürütülen dev televizyon şovu, dünyanın her bir yanında yaklaşık 150 milyon kişi tarafından izlendi.



23 kamera ile canlı takip edilen yarışmada, gitarda Yağmur Sarıgül'ün sıçrama hareketleri ve sol gözündeki göz yaşını andıran boya gözden kaçmadı.



Finalde 4500 adet ışık, 23 naklen yayın kamerası, 134 dev hoparlör kullanıldı. Norveç Prensesi ve Norveç'in gelecek Kraliçesi Mette Maret, yarışmayı salonda izledi.



Yarı finalin başlangıcından önce şovlarıyla programı renklendiren Fra Wallmans Saconoor grubu, ABBA gösterisinin ardından Türkiye'ye 2003'te Riga'da birincilik kazandıran "Everyway That I Can" adlı parçasıyla salonu coşturdu.