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Kültür-Sanat

Eurovision'da jüriye dönüş

BBC sunucusu Terry Wogan'ı isyan ettiren Eurovision yarışmasında eski jüri sistemine geri dönülüyor.

17 Eylül 2008 03:00

SON yıllarda tüm eski Doğu Bloku ülkelerinin birbirlerine SMS mesajlarıyla oy vermesiyle çığırından çıkan ve ünlü BBC sunucusu Terry Wogan'ı isyan ettiren Eurovision yarışmasında eski jüri sistemine geri dönülüyor.

Eurovision organizatörleri, 11 yıl aradan sonra gelecek yarışmada yine eski sisteme geçileceğini açıkladılar. Buna göre Moskova'da yapılacak Eurovision 2009 finalinde hangi ülkeye ne kadar oy verileceğini hem halk oyu, hem de jüri belirleyecek.
 
Yarışma organizasyonu yetkililerinden Svante Stockselius, "Halkın oy vermesinden daha demokratik bir şey yoktur;ancak jüri üyeleri karar vermeden önce bir şarkıyı birkaç kez dinleme şansına sahip" dedi.

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