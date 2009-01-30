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Eurovision'da Hadise birinci yarı finalde yarışacak

54. Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, birinci yarı finale katılacak.

30 Ocak 2009 02:00

Moskova'da Mayıs ayında yapılacak 54. Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, birinci yarı finale katılacak.

Moskova'da yapılan kura çekimlerinin sonuçlarına göre, 12 Mayıs'ta, 19 ülkenin katılacağı birinci yarı finallerde Türkiye, Bosna-Hersek, İsveç, İsrail, Belçika, Andora, Çek Cumhuriyeti, Karadağ, İzlanda, Gürcistan, Bulgaristan, Portekiz, İsviçre, Makedonya, Finlandiya, Beyaz Rusya, Romanya, Malta ve Ermenistan yarışacak.

İkinci yarı finallerde, 14 Mayıs'ta yarışacak ülkeler ise Slovenya, Danimarka, Azerbaycan, Hollanda, Letonya, Macaristan, Sırbistan, Norveç, Ukrayna, Yunanistan, Litvanya, Polonya, Hırvatistan, Estonya, Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi, İrlanda, Slovakya ve Arnavutluk olarak belirlendi.

Eurovision finalinde İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa ile evsahibi Rusya yarı finallere katılmadan finale girecekler.

Hadise, Moskova;daki kura çekimlerinin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını, birinci yarı finallere katılmanın zaman kazandıracağınıbelirtti.

Hadise'nin Türkiye;deki menajeri Süheyl Atay da kura sonuçlarından duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Promosyon turumuzdaki birçok ülke bizimle aynı grupta bulunuyor Yarı finalleri rahatlıkla aşaırız" dedi.

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