Eurovision'da final günü

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Norveç'in başkenti Oslo'da bu akşam gerçekleşecek olan 55. Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Azerbaycan'ı temsil eden 17 yaşındaki Safura Alizadeh ve Almanya'yı temsil eden 19 yaşındaki Lena Meyer Landrut favoriler arasında gösteriliyor. Yarışmacılar arasındaki tek rock grubu olan maNga da iddialı adaylar arasında yer alıyor. Almanya ön elemeye katılmadan direkt finale çıkarken, Türkiye'yi temsil eden maNga ve Azerbaycan'ı temsil eden Safura Alizadeh önceki akşam yarı finale katıldı. 17 ülkenin yarıştığı gecede finale çıkmaya hak kazanan Azerbaycan ve Türkiye, sergiledikleri şovlarla da beğeni topladı. Yarışmadaki tek rock grubu olan maNga, Türk geleneksel müziği ile modern ve Batı müziğini karıştırarak sunduğu sahne gösterisiyle salonda bulunan 16 bin kişiden büyük alkış aldı.Sahnede maNga'ya eşlik eden ve robot olarak insana dönen Natalie Marrable'ın, lazer ışıklarıyla donanmış 70 kiloluk kostümü de büyük ilgiyle izlendi. Azerbaycan'ın şahne şovu da ilgiyle izlendi.17 yaşındaki Safura'ya mavi elbisesiyle çıktığı sahnede bir erkek dansçı eşlik etti. maNga'nın vokalisti Ferman Akgül, en çok zarfların açıldığında heyecanlandığını belirterek, "Ama, güzel bir an yaşadık. Çok mutluyum'' dedi. Finalde 13'üncü olarak yarışmak istediklerini, 13'ün şanslı numara olduğuna inandıklarını anlatan Ferman Akgül, "(Gürcistan'ı temsil eden) Sofia Nizhardize o numarayı bizden çaldı'' diye şaka yaptı. Yarı finalde olduğu gibi finalde de "Gürcistan'dan sonra 14. olarak sahneye çıkacağız'' diyen maNga üyeleri, bunun ilginç bir rastlantı olduğunu söyledi. Gitarist Yağmur Sarıgül paniğe kapılmadığını söylerken "Zarfların açılışında hafif bir heyecan hissettim. Ama bayrağımız üçüncü olarak çıkınca 'tamam devam ediyoruz' diye de sevindim" diye konuştu. Bas gitarist Cem Bahtiyar ise "Sahneye çıkmaya 15 saniye kala kulaklığımın kablosunun çıkması nedeniyle neredeyse bayılacaktım'' diye konuştu. Delegasyon Başkanı Bahtiyar Sis, maNga'nın finale yükselmesinin büyük bir sürpriz olmadığını ancak 2. yarı final grubunda yarışan ülkelerin daha güçlü olduğuna dikkati çekti. Bahtiyar Sis, Türkiye'yi temsil eden maNga'nın şarkısının diğer ülkelerden ayrışan iyi bir performans olduğunu ifade etti.