Eurovision'da çalıntı şarkı söylentisi

T24- Eurovision adayı şarkı çalıntı çıktı.















ÇALINTI OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞARKI





HADİSE'NİN EUROVİSİON GÖRÜNTÜLERİ









Bu yıl Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasına çok sıkı bir şekilde hazırlanan Ermenistan'da son 10'a kalan aday şarkılardan biri çalıntı çıktı.



Hurriyet.com.tr'nin haberine göre Ermenistan'ın ünlü şarkıcılarından Sonya'nın seslendirdiği "Never" (Asla) isimli parçanın girişi İzel'in "Belli Mi Olur"; şarkının müziği de Hadise'nin "Evlenelim" şarkısıyla aynı.



Tanıtım metinlerinde Sonya'nın Never şarkısının müziğinin "S. Katuzyan" isimli bir müzisyene ait olduğu belirtiliyor. Oysa Hadise'nin albümünde şarkının söz ve müziğinin Sinan Akçıl'a ait olduğu bilgisi yer alıyor.



Pazar günkü final öncesinde Sonya, dün sağlık gerekçelerini öne sürerek, yarışmadan çekildi. Bu açıklamaya rağmen Sonya'nın şarkının çalıntı olduğu iddiaları nedeniyle çekildiği spekülasyonları yapılıyor. Sonya'nın şarkısının YouTube'da yayınlanmasının ardından büyük bir tartışma çıktı.



Ermenistan'da 2010 Eurovision yarışmasına katılacak olan parça Pazar günü belli olacak.

