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Eurovision'da Avustralya'yı Kylie Minogue mu temsil edecek?

Yarışmanın 60’ıncı yıldönümü nedeniyle Avustralya bir defaya mahsus olmak üzere yarışmaya davet edildi

12 Şubat 2015 10:05

Eurovision Şarkı Yarışması, 60. yıldönümü nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere Avustralya’yı davet etti. Sosyal medyada Avustralya’yı temsil etmesi için Kylie Minogue’un ismi öne çıkıyor.

Geçen yılki yarışmada “misafir şarkıcı” olarak şarkı söyleyen Avustralyalı Jesisca Mauboy’un ülkesinde 180 milyon kişi tarafından izlenmesi Eurovision Şarkı Yarışması organizatörlerini harekete geçirdi.

Yarışmanın 60’ıncı yıldönümü nedeniyle Avustralya bir defaya mahsus olmak üzere yarışmaya davet edildi.

Avustralya’yı kimin temsil edeceği tartışılırken, sosyal medyada öne çıkan isim Kylie Minogue oldu.

 

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