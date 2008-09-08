Eurovision'da artık 'dans' da yarışacak

TRT'den Eurovision açıklaması



TRT'nin Eurovison için kime teklif yaptı?

Avrupa ülkelerinden bir kısmının katılımıyla yapılan Eurovision Dans Yarışması’nı aktör Martin Mroczek ve Edyta Herbus’tan oluşan Polonyalı çift kazandı. Glasgow’daki İskoçya Gösteri ve Konferans Merkezi’nde cuma akşamı 2 bin izleyicinin önünde düzenlenen yarışmayı kazanan çift, modern caz müziği eşliğinde rumba ve çaçadan oluşan bir gösteri sahneledi.Yarışmanın değerlendirmesini 14 katılımcı üye ülke temsilcileri ve profesyonellerden oluşan bir jüri yaptı. Yarışmada ikinci Rusya, üçüncü Ukrayna oldu. Yarışmaya katılan çiftler ulusal bir ünlü ve profesyonel bir dansçıdan oluşuyordu. Yarışmayla ilgili bir açıklama yapan Eurovision TV yönetmeni Björn Erichsen, “Bu yarışmayla uzun yıllar sürecek yeni ve fantastik bir gelenek başlattık” dedi.