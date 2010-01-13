Eurovision'a Manga gidiyor

T24 - 55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Manga Grubu temsil edecek.



Bu yıl Norveç'te gerçekleştirilecek 55. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaya ve eserin ''sipariş usulü'' belirlenmesine karar veren TRT Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi temsil edecek isim için geçen yılın Ağustos ayında çalışmalara başladı.

İnternet sitesinde kamuoyu yoklaması da yapan TRT, dün Eurovision Şarkı Yarışması finalinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Manga ile sözleşme imzaladı.

Manga, 3 eser hazırlayarak TRT yönetimine sunacak. Şubat ayı ortalarında toplanacak komisyon, Manga'nın Eurovision'da Türkiye'yi temsil edeceği şarkıyı belirleyecek. Şarkıya kamuoyuna tanıtılmasının ardından klip çekilecek.

39 ülkenin katılmasının beklendiği Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı final kuraları 21-23 Mart tarihleri arasında yapılacak delegasyon toplantısında çekilecek.

55. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalleri 25 ve 27 Mayıs'ta, finali ise 29 Mayıs'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılacak.