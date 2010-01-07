Eurovision'a 'Manga' gidiyor

T24 - TRT, Türkiye’yi bu yıl Norveç’te düzenlenecek Eurovision’da temsil edecek grubu belirledi. Geçen yıl MTV’nin Avrupa’nın ‘en iyi sanatçısı’ seçilen maNga Oslo biletini aldı.



Bu yıl Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenecek olan 55. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek olan grup belli oldu. Mayıs ayında düzenlenecek olan yarışmada Türkiye’yi rock grubu maNga temsil edecek. Geçen yıl MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde Avrupa’nın En İyi Sanatçısı seçilen 5 kişilik grup Ferman Akgül’ün solistliğinde Özgür Can Öney, Yağmur Sarıgül, Efe Yılmaz ve Cem Bahtiyar’dan oluşuyor. TRT, özellikle bu yıl Eurovision’a bir erkek solist göndermeye karar verdi.



Açıklamaları etkili oldu





Bu kararı verirken Avrupa’daki trendleri de göz önüne alan TRT, maNga’nın yurtdışından aldığı ödülü ve ardından Türkiye’ye dönüşlerinde havalimanında yaptığı “Eurovision teklifi gelirse ülkemizi seve seve temsil ederiz” açıklamasının kararlarında etkili olduğunu açıkladı. Bu yıl geçen yıllara göre şarkı ve şarkıcı seçimi geciken Eurovision’la ilgili ince eleyip sık dokuyan TRT, internet üzerinden yaptığı anketten de fikir sahibi oldu ve kararını halkın fikri doğrultusunda verdi. TRT ile maNga ön görüşmede de karşılıklı anlaştı. Önümüzdeki günlerde yarışma ile ilgili taraflar anlaşma yapacak.

Hayko Cepkin: Yarışmayı ciddiye almıyorum





Öte yandan önceki gün maNga grubu, Efes Dark tarafından düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı rock müzik yarışması “Rock’n Dark” yarışmasının Sirkeci Garı’ndaki basın toplantısına katıldı. Yarışmanın tanıtım toplantısında maNga, birlikte jüri üyeliği yapacağı Emre Aydın, Hayko Cepkin ve Gripin’le bir araya geldi. Toplantıda Eurovision Şarkı Yarışması gündeme geldi. Hayko Cepkin, “Eurovision gibi bir hayalim yok. Ben Eurovision’u pek ciddiye almıyorum. Ama gün gelip şahsıma teklif gelirse bir duruşum ve tavrım var ve yapmak istediklerime engel olunulmamasını isterim. Benim ilk beşe girmek gibi derdim de olmaz. Sonuncu olup sansasyon yaratma derdindeyim. Ajda Pekkan gibi olur mu bilmem ama mayo giyersem olur herhalde” dedi.



Emre Aydın: Teklif gelse reddederim





Eurovision için adı ilk geçen isimlerden biri olan Emre Aydın da tıpkı Şebnem Ferah gibi teklif gelse de kabul etmeyeceğini açıkladı. Aydın, “Benim kısa vadede ve orta vadedeki planlarım içerisinde Eurovision yok. Ben gitmiyorum zaten. Zaten gelen resmi bir teklif yok. Gelse de reddederim. Bana kimsenin resmi bir daveti olmadı. Bu onu değersiz hale getirmiyor. Umarım gitmek isteyen gider. Bir iki ay içerisinde Türkçe albümüm çıkacak sonra İngilizce albüm çıkartacağım” dedi.