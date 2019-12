Eurovision'a Makber'le gidelim

T24 - Eurovision'a Türkiye'nin bir kez daha İngilizce parçayla katılması siyaset dünyasında tartışılıyor. En çarpıcı öneri MHP'li Yalçın'dan: 'Türkiye yarışmaya 'Beyaz Giyme', 'İn Dereye Dereye' veya 'Makber' şarkılarıyla katılsın.



Manga’nın Eurovizyon Şarkı Yarışmasına ‘We Could Be The Same’ (Aynı Olabiliriz) adlı İngilizce şarkı ile katılması MHP’nin tepkisine neden oldu. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, İngilizce şarkıyla katılma kararını Türkçe ve Türk milletine saygısızlık olarak niteledi ve “TRT’in bu tavrını, AKP’nin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü tavrı kınıyoruz” dedi.

MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ise, TRT’nin bu kararını eleştirirken, Türkiye’nin uluslararası bir yarışmada yabancı dilde bir şarkı ile temsil edilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yarışmaya ‘Beyaz Giyme’, ‘İn Dereye Dereye’, ‘Nemrut’un Kızı’ ve ‘Makber’ gibi şarkıların yeni versiyonları ile katılabileceğini belirten Yalçın, bu konuda ısrarcı olduğunu da dile getirdi:

“Çok puan alıyormuşuz, birinci oluyormuşuz. Ben öyle birincilik istemiyorum. Kendi özümüzle katılalım. Birincilik olacaksa öyle olsun, olmayacaksa da olmasın. Müziğin dili evrenseldir denmiyor mu. Türkçe olunca evrensel olmuyor mu? TRT’nin Türkçeyi kabul etmemesi Türk dünyası ve Türk coğrafyasına da saygısızlıktır. Hemen her futbol takımında yabancı oyuncu var. Ama bu oyuncular milli takıma alınmıyor, milli takıma sadece Türk oyuncular çağrılıyor. Sadece puan alalım diye bakılıyorsa o zaman İngiltere milli takımımızı kursun, milli maçlara da bu takımla çıkalım.”



Türkiye 2003’ten beri Eurovision’a sadece bir kez Türkçe parçayla katıldı.