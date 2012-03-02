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Politika

Eurovision'da Kürtçe şarkı talebi

"Türkiye Eurovision Şarkı Yarışmasına Kürtçe şarkıyla katılsın." Öneri BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'tan geldi.

02 Mart 2012 01:18

 

T24 - BDP'li Sırrı Sakık, Türkiye'nin Eurovision'a Kürtçe şarkıyla katılmasını talep etti. Sakık, "Bu sayede dünyaya önemli bir mesaj verilebilir" dedi. Sakık, "Bu dönem olmadı, gelecek döneme zemin oluşturabilir" dedi.
 
Türkiye bu yıl Eurovision şarkı yarışmasına Can Bonomo'nun seslendirdiği "Love me back" adlı İngilizce parçayla katılacak.
 
 
Son yıllarda Türkiye'nin yarışmaya İngilizce şarkılarla katılmasını değerlendiren Sakık, "İngilizce bir talebin olduğunu gördük. Aslında buna gerek yok. Türkçe olmadı ama Kürtçe veya Ermenice şarkı olabilir" diye konuştu.
 
 

'Dünya'ya mesaj'

 
Eurovision'a Kürt sanatçı gönderilmesinin dünyaya önemli bir mesaj olacağınını aktaran Sakık, "Aslında farklılıkların kamuoyuna yansımasıdır bu. Niye yapmıyoruz diye bir soru önergesi verdim. Bu dönem olmadı ama gelecek dönem için zemin oluşturabilir" şeklinde konuştu.
 
Sakık şunları söyledi: "Eurovision’a Kürt sanatçı ve Kürtçe şarkı dünya üzerinde nasıl bir etki uyandırır? Kardeşliği daha çok pekiştirir. Böyle bir fırsat tanınırsa, Kürtçe'nin de önemli bir edebiyat dili olduğunu bütün dünya görür.”

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Sırrı sakık

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