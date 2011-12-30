Eurovision'a Kıraç mı gidiyor?

T24 -

Ünlü rock’çı Kıraç, Kral Pop’taki ‘Mehmet’in Gezegeni’ adlı programda, Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacağının sinyalini vererek “Görüşmelerimiz sürüyor, bana ‘Sen gitmelisin’ derlerse, kimseyi kırıp üzmem. Ama yarışmada İngilizce değil, Türkçe şarkı söylerim. Bunu herkes bilsin” dedi. Eurovision şarkı yarışmasıyla ilgili yapılan anketlerde Atiye, Hande Yener, Murat Boz’un ismi ilk üç sırada yer alıyordu.