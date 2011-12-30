T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eurovision'a Kıraç mı gidiyor?

TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışması için sürpriz bir isimle görüşme yaptığı ortaya çıktı.

30 Aralık 2011 02:00

T24 - TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışması için sürpriz bir isimle görüşme yaptığı ortaya çıktı.



Ünlü rock’çı Kıraç, Kral Pop’taki ‘Mehmet’in Gezegeni’ adlı programda, Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacağının sinyalini vererek “Görüşmelerimiz sürüyor, bana ‘Sen gitmelisin’ derlerse, kimseyi kırıp üzmem. Ama yarışmada İngilizce değil, Türkçe şarkı söylerim. Bunu herkes bilsin” dedi. Eurovision şarkı yarışmasıyla ilgili yapılan anketlerde Atiye, Hande Yener, Murat Boz’un ismi ilk üç sırada yer alıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24