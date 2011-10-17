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Eurovision'a Atiye mi gidiyor?

Milliyet gazetesi yazarı Tolga Akyıldız 2012'de Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Atiye'nin temsil..

17 Ekim 2011 03:00

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Tolga Akyıldız 2012'de Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Atiye'nin temsil edeceğini iddia etti.

Akyıldız'ın Milliyet'in ilavesi Cadde'de yayımlanan bugünkü (17 Ekim 2011) yazısı şöyle:

Geçenlerde bir şey duydum, inanmadım. Bu yıl Eurovision’da ülkemizi Atiye’nin temsil edeceği kesinleşmiş. İşin bu kadar erken bitirilmesinde Atiye’nin babasının özel bağlantılarının etkili olduğu söyleniyor. Atiye Deniz, bana sorarsanız çoktan hak etti Eurovision’a gitmeyi. Başarılı da olacaktır. Ancak TRT yetkililerine öyle özel bağlantı falan sökmez değil mi? Önemli olan Türkiye’nin kazanacağı başarı ve en doğru ismi seçmektir. Yoksa geçen sene şiddetle Atiye’den kaçarken bu sene bu kadar erken Atiye’yi seçmeleri herkesin kafasını karıştırabilir.

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