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EUROVİSİON'A 4 KENT TALİP BERLİN (A.A)

22 Ağustos 2010 17:17

-EUROVİSİON'A 4 KENT TALİP BERLİN (A.A) - 22.08.2010 - Almanya'da gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışmasına 4 kent talip oldu. Yarışmayı organize edecek olan Norddeutsche Rundfunk (NDR) adlı yayın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Berlin, Hamburg, Hannover ve Düsseldorf kentlerinin yarışmayı düzenlemek için resmen başvuruda bulunduğu belirtildi. Bu konuda kararın gelecek ay alınması bekleniyor. Mayıs ayında düzenlenen 55. Eurovision Şarkı Yarışmasında Almanya adına yarışan ve kazanan Lena Meyer-Landrut'un, gelecek yıl da yarışmaya katılarak unvanını korumak istediği bildirildi.

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