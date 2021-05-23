Eurovision'un birincisi Maneskin'in solisti canlı yayında uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanladı: Test olmaya hazırız

65. Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya'yı temsil ederek birinciliği kazanan Maneskin grubunun solisti, canlı yayında uyuşturucu kullandığına dair iddiaları reddetti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Eurovision'un birincisi Maneskin'in baş solisti Damiano David, canlı yayın sırasında masaya doğru eğildiği anların uyuşturucu kullandığı olarak yorumlanması üzerine açıklama yaptı. David, uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanladı.

Maneskin grubunun Instagram hesabında şu ifadeler yer aldı: "Bazı insaların Damiano'nun uyuşturucu kullandığını iddia etmesine çok şaşırdık. Biz gerçekten uyuşturucuya karşıyız ve asla kokain kullanmadık. Saklayacak bir şeyimiz yok, teste girmeye hazırız"

Katıldığı basın toplantısında konuyla ilgili konuşan David "Gitarist Thomas, bardak kırmıştı, onun için eğildim. Uyuşturucu kullanmıyorum arkadaşlar lütfen bunu söylemeyin" dedi.

Eurovision'un birincisi İtalya

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti. Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.