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Eurovision temsilcimiz belli oldu!

Önümüzdeki yıl Eurovision’a erkek sanatçı gönderme kararı alan TRT yönetimi kararı...

23 Ekim 2009 03:00

Önümüzdeki yıl Eurovision’a erkek sanatçı gönderme kararı alan TRT yönetimi rockçı Emre Aydın’da karar kıldı.

2010 yılının Mayıs ayında Norveç’te gerçekleştirilecek olan 55. Eurovision Şarkı Yarışması’nda, Türkiye’nin son dakika değişikliği olmazsa Emre Aydın tarafından temsil edileceği öğrenildi. TRT yönetiminin, 15’inci MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde “Avrupa’nın En İyi Sanatçısı” ödülünü alan Emre Aydın’ı öncelikli tercih olarak belirlediği, alternatif olarak ise Murat Boz isminin gündeme geldiği ifade edildi.

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