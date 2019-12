Eurovision tarihimize nostaljik bir yolculuk

Ülke televizyonları arasında ortak canlı yayın yapabilme kabiliyetini gerçekleştirmek amacıyla yapılan yarışmaya Türkiye, 1975 yılından itibaren katılıyor.İrlanda'nın tam 7 kez birinci olduğu yarışmada Türkiye ilk birinciliği 2003 yılında kazandı. Böylece tam 28 yıldır beklenen birincilik Sertap Erener'in ‘Every Way That I Can’ şarkısı ile gelmiş oldu.Her yıl büyük umutlarla katıldığımız Eurovision şarkı yarışmasında 1975 yılından bugüne kadar ülkemizi temsil eden şarkılar ve aldıkları dereceler:1975İlk yarışmaya katılan 105 şarkıdan 17’si finale kaldı. Ali Rıza Binboğa ve şarkısı ‘Yarınlar Bizim’, halk oylaması sonucunda birinci oldu. Ama seçici kurul Binboğa’yı üçüncü yapıp ‘Seninle Bir Dakika’ ile yarışan Semiha Yankı ve ‘Delisin’ ile yarışan Cici Kızlar’ın eşit puan alarak ilk sırayı paylaştığını açıkladı. Bunun üzerine kura çekildi ve Türkiye’yi Semiha Yankı temsil etti. Yankı, İsveç’te yapılan yarışmada aldığı üç puanla sonuncu oldu.1978Alınan kötü sonuç nedeniyle iki yıl yarışmaya katılmayan Türkiye, 1978’de yeniden eleme yaptı. 232 eserden 12’si finale kaldı ve aralarında Nilüfer’in de bulunduğu Grup Nazar, ‘Sevince’ şarkısı ile birinci oldu. Ancak yarışmada iki puan alarak sondan ikinci geldi.1979Seçimler sonucunda Maria Rita Epik, ‘Seviyorum’ ile birinci oldu. Ancak Türkiye, yarışmanın İsrail’in Kudüs şehrinde düzenlenmesini gerekçe göstererek katılmaktan vazgeçti. TRT’nin aldığı karara tepki gösteren EBU, Türkiye’ye 36 bin İsviçre Frangı para cezası verdi.1980Eurovision’da Türkiye’yi temsil etme görevi Ajda Pekkan’a verildi. Beş ünlü bestecinin eserleri arasından Atilla Özdemiroğlu’nu ‘Pet’r Oil’i birinci seçildi. Pekkan, aldığı 23 puanla yarışmadan 15’inci olarak ayrıldı.1981Modern Folk Üçlüsü ve Ayşegül Aldinç, Ali Kocatepe’nin ‘Dönme Dolap’ simli şarkısı ile yarıştı ve dokuz puanla 18’inci oldu1982Neco, Olcayto Ahmet Tuğsuz’un bestesi ‘Hani’ ile katıldı. 20 puan alarak 15’inci oldu.1983Çetin Alp ve Kısa Dalga’nın seslendirdiği ‘Opera’ adlı şarkı ile ilk kez sıfır puanla İspanya ile sonunculuğu paylaştı.1984Beş yıl Önce On Yıl Sonra grubu, Selçuk Başar’ın bestesi ‘Halay’ ile katıldı. Yarışmada o güne kadar alınan en yüksek puan olan 37 ile 12’nci olduk.1985MFÖ, ‘Aşık Oldum-Diday Diday Day’la yarıştı ve 36 puanla 14’üncü oldu.1986Candan Erçetin’in de aralarında bulunduğu Klips ve Onlar Grubu, Melih Kibar’ın bestesi ‘Halley’ ile katıldığı yarışmada, 53 puan topladı ve dokuzuncu oldu.1987Seyyal Taner ve Grup Lokomotif, ‘Şarkım Sevgi Üstüne’ adlı şarkı ile yarıştı. Ancak Türkiye, Eurovision tarihinde ikinci kez sıfır puan alarak sonuncu oldu.1988Türkiye’yi yine MFÖ temsil etti. ‘Sufi’, 37 puanla 15’inci oldu.1989Grup Pan, Timur Selçuk’un bestesi ‘Bana Bana’ ile yarıştı ve beş puanla 21’inci sırada kaldı.1990Kayahan, kendi bestesi ‘Gözlerinin Hapsindeyim’le katıldı. 21 puan aldı ve 17’nci sırada kaldı.1991İki Dakika’ şarkısıyla İzel&Reyhan Karaca&Can Uğurluer, 44 puanla 12’nci sırada yer aldı.1992Aylin Vatankos, ‘Yaz Bitti’ ile katıldığı yarışmada 17 puan topladı ve 19’uncu oldu.1993Burak Aydos’un yorumladığı ‘Esmer Yarim’in elde ettiği sonuçla ilk kez küme düştü. 10 puanla 21’inci sırada yer alınca Türkiye 1994 yılında düzenlenen yarışmaya katılma hakkını kaybetti.1995Arzu Ece, ‘Sev’ isimli şarkı ile katıldı ve 16 puanla 21’inci sırada yarışmayı tamamladı.1996Şebnem Paker, Lecent Çoker’in bestesi ‘Beşinci Mevsim’ ile katıldığı yarışmada, 57 puanla 12’nci oldu.1997Şebnem Paker bu kez Grup Etnik’le birlikte ikinci kez katıldığı yarışmada, yine Levent Çoker’in bestesi olan ‘Dinle’ ile yarıştı. Bu kez Türkiye’ye Eurovision’da en iyi dereceyi getirerek 12 puanla üçüncü oldu.1998Tüzmen, ‘Unutamazsın’ ile 25 puan topladı 14’üncü sırada kaldı1999Tuğba Önal&Grup Etnik’le birlikte katıldı ve ‘Dön Artık’ ile 21 puan toplayıp 16’ncı oldu.2000Yorgunum Anla’yla katılan Pınar Ayhan&Grup SOS, 59 puan toplayarak 10’uncu sırada yarışmayı bitirdi.2001Sedat Yüce, ‘Sevgiliye Son’ ile katıldı, 41 puan toplayarak 11’inci oldu2002Grup Safir&Buket Bengisu ‘Leylaklar Soldu Kalbinde’ ile katıldı ve 29 puan toplayarak 16’ncı oldu.2003TRT yarışma görevini Sertab Erener’e teklif etti. Erener şarkıyı İngilizce seslendirmesi şartıyla teklifi kabul etti. Kendi kurduğu ekiple çalışan Erener, ‘Every Way That I Can’ 28 yıldır beklenen birinciliği 167 puanla Türkiye’ye getirdi.2004İstanbul’da yapılan yarışmada Türkiye’yi ‘For Real’ isimli şarkı ile Athena temsil etti ve 195 puan toplayarak dördüncü oldu.2005Gülseren, ‘Rimi Rimi Ley’ 92 puan toplayıp 13’üncü oldu ve Türkiye bir kez daha Eurovision’da küme düştü.2006Sibel Tüzün, ‘Super Star’ ile katıldığı yarışmada 91 puanla 11’inci oldu.2007Kenan Doğulu ‘Shake It Up Shekerim’ yarıştı. 163 puan toplayarak dördüncü olarak ipi göğüsledi.2008Mor ve Ötesi, ‘Deli’ isimli şarkısıyla katıldı ve 138 puanla yedinci oldu.200916 Mayıs Cumartesi akşamı Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacak olan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi Hadise ‘Düm Tek Tek’ isimli şarkı ile temsil edecek.Bu yıl 54’üncüsü yapılacak yarışmada Türkiye’nin dokuzuncu sırada yarışacağı ilk yarı final 12 Mayıs, ikincisi ise 14 Mayıs’ta yapılacak.Elemeler sonunda gruplarında ilk on sırayı alan ülkeler ile finallere direkt katılan ülkelerin katılımı ile 16 Mayıs’ta final yarışması yapılacak.