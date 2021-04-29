Eurovision, siyasi mesaj içeren şarkılar nedeniyle Belarus'u bu yıl yarışmadan çıkardı

Belarus, arka arkaya gönderilen muhalefet karşıtı mesaj veren şarkıların ardından bu yıl gerçekleşecek Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı. Belarus'tan gönderilen şarkıların, yarışmayı 'politize' edebileceği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Eurovision yarışmasını organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Direktörü Noel Curran, bu yıl hükûmet karşıtı protestoların yaşandığı Belarus'un yanında olmak gerektiğini ancak politik mesaj veren şarkıların yarışmaya gelecekte gönderecek şarkılar için de tartışmalı olacağını söyledi.

Curran, Belarus'un devlet yayın organı BTRC'nin gönderdiği şarkıları ülkenin uzmanlarıyla görüştükten sonra kararı aldıklarını söyledi. BTRC'nin gönderdiği ilk "I Will Teach You" (Sana Öğreteceğim) isimli şarkının protestoculara karşı duran anlamlar içerdiği belirtildi. İkinci gönderilen şarkının da hükûmet karşıtı protestocularla alay ettiği tespit edildi.

Curran "Dışarıdan da görüş alarak kendi endişelerimizi dile getirdik. Bu yılın yarışmasından Belarus'u çıkarmaya karar verdik. Politik mesaj içeren şarkılar hileli olur. Bu sefer çok açık geldi özellikle Belarus'ta geçen seçimden bu yana yaşananları düşününce. Bu alana giremeyiz çünkü bir kere böyle bir örnek oluşturursanız gelecek senelerde de yaşanabilir" dedi.

Hükûmeti Avrupa Birliği ve ABD tarafından yaptırım gören Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukoşenko, Eurovision'un kararının siyasi olduğunu söyledi.

Belarus'ta protestolar

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için başta hafta sonları olmak üzere başkent Minsk’in farklı bölgelerinde ve ülkenin diğer bazı kentlerinde gösteriler organize etti.