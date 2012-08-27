Eurovision Sezen Aksu ve Tarkan'dan sorulacak

TRT Genel Müdürlüğü Müzik Daire Başkanlığı, Eurovision’la ilgili tartışmalara son vermek için ‘danışma kurulu’ oluşturma yoluna gitti.

Özel Danışma Kurulu'nda Sertab Erener’in birinciliğinden bu yana Eurovision’da Türkiye’yi temsil etmiş şarkıcı, besteci ve eser sahipleri ile sektörün önde gelen isimlerinin yer alacak.

Hürriyet'in haberine göre, kurul 2 Kasım’da İstanbul Radyo ve Televizyonu Mesut Demir Stüdyoları’nda toplantı yapacak.

Toplantıda, önümüzdeki yıl İsveç’in Malmö kentinde düzenlenecek 58. Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde nasıl bir yol izleneceği ve Türkiye’yi temsil edecek ismin nasıl seçileceği tartışma masasına yatırılacak.

Aralarında Sezen Aksu ile Tarkan’ın da bulunduğu birçok isim, gönderilen özel mail’lerle kurula davet edildi. Sanatçıların kurulda yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.