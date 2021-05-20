Eurovision Şarkı Yarışması | Koronavirüs testi pozitif çıkan yarışmanın son galibi Duncan Laurence finalde sahneye çıkamayacak

Eurovision Şarkı Yarışması'nın son galibi olan Hollandalı Duncan Laurence, koronavirüse yakalandığı için, Cumartesi akşamı Rotterdam'da gerçekleştirilecek final sırasında sahneye çıkamayacak. Yarışmada İzlanda'yı temsil eden Dadi og Gagnamagnid adlı grup da, bir üyesinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, Perşmbe akşamı yarı final elemeleri ve bu aşamayı geçmesi durumunda finallerde, şarkılarını banttan seslendirecek.

Covid salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yoğun önlemler altında gerçekleştiriliyor.

Provalar ve yarı final elemeleri öncesinde, yarışmanın düzenlendiği Ahoy Gösteri Merkezi'nde şarkıcılar, yarışma personeli ve medya mensuplarına düzenli olarak koronavirüs testi yapılıyor.

Rotterdam'da kaldıkları otelde karantinaya alınan İzlandalı müzik grubu Dadi og Gagnamagnid'in üyelerinden birinin testinin pozitif çıktığı belirlendi. Bu nedenle 5 gün boyunca karantinada kalması gereken grup, Perşembe akşamı yapılacak 2. yarı final elemesine katılamayacak.

İzlanda, provalar sırasındaki kaydıyla yarışacak. Yarı finali geçmesi durumunda, Cumartesi akşamı yapılacak final yarışmasında da, İzlanda'nın şarkısı banttan yayınlanacak.

İzlandalı grup üyesinin ardından, İsrail'de 2019 yılında düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Arcade" adlı şarkısıyla birinciliği elde eden Hollandalı şarkıcı Duncan Laurence'in de koronavisüre yakalandığı belirlendi.

Salı günü test sonucu negatif çıkan Laurence, hafif belirtiler göstermesi üzerine Çarşamba günü yeniden test yaptırdı. Bu kez Hollandalı şarkıcının testi pozitif çıktı. 5 gün zorunlu karantinaya alınan Laurence, Cumartesi akşamı yapılacak finallerde sahneye çıkamayacak.

Yarışmalarda geleneksel olarak son şampiyonun şarkısını seslendirdiği bölümün de, bu yıl banttan yayınlanması bekleniyor. Hollandalı şarkıcı, yeni şarkısını ilk kez finallerde seslendirmeye hazırlanıyordu. Bu nedenle büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor.

Ahoy Gösteri Merkezi'nde 6 Nisan'dan bu yana 24 bin 400 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bunlardan 16'sında virüse rastlandı. Yarışmanın prova, eleme ve final bölümlerinde 3 bin 500'er kişiye izin veriliyor.

Seyirciler, son 24 saatte alınmış negatif test sonucu göstermek, kapalı alanda maske takmak ve gösteri sırasında ayağa kalkmamak koşuluyla salona alınıyor.