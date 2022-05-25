Eurovision oylamasında yapılan usulsüzlük ortaya çıktı; 6 ülke puan alışverişinde bulunmuş!

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen ve Ukrayna'nın kazandığı 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ardından oylarda usulsüzlük yapıldığı öğrenildi. 6 ülkenin ikinci yarı finalde birbirleriyle puan alışverişlerinde bulundukları tespit edildi. 6 ülkenin Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Polonya, Karadağ ve San Marino oldukları belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen Eurovision'da Kalush Orchestra'nın 'Stefania' şarkısıyla temsil ettiği Ukrayna finalde en yakın rakibine tam 165 puan fark atmayı başardı.

Eurovision'un medya kuruluşu Avrupa Yayın Birliği (EBU), büyük final sonrasında yaptığı açıklamada 12 Mayıs Perşembe gününde düzenlenen ikinci yarı finalde yarışan 6 ülkenin, bir gün öncesinde gerçekleştirilen jüri oylamasında usulsüzlük yaptıklarını tespit ettiklerini duyurdu. EBU'dan gelen açıklamada 6 ülkenin özellikle ikinci yarı finaldeki oylamanın gidişatını manipüle etmeye yönelik şüpheli 'puan alışverişleri'nde bulunduğu belirtildi.

Puanlama skandalı

Bu açıklamanın yapıldığı dakikalarda bir yandan büyük final devam ediyordu ve izleyiciler Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya'nın jüri puanlarını duyuracak sözcülerini ekranda 'teknik sorunlardan ötürü' görememişti.



Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya'nın teknik sorunlardan ötürü oylamada canlı bağlantı kuramamasından ötürü bu üç ülkenin puanlama skandalına karıştığı kesin gözüyle bakılıyordu. Diğer üç ülkenin ise Polonya, Karadağ ve San Marino oldukları iddialar arasındaydı.

Tartışmalar, EBU'nun yaptığı ikinci resmi açıklamayla son buldu. EBU'nun detaylı açıklamasında adları puanlama skandalına karışan 6 ülkenin tahmin edildiği gibi Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Polonya, Karadağ ve San Marino oldukları belirtildi.

Tartışmalara son noktayı koyan açıklama ise söz konusu 6 ülkenin jürilerinin verdikleri puanların tablolar halinde ilan edilmesi oldu. EBU'nun yayınladığı tablolar dikkat çekiciydi. Çünkü söz konusu 6 ülke, ikinci yarı finalde İsveç ve Avustralya gibi 'jüri dostu' şarkılar yerine en çok kendilerine puan vermişti.

Ortalama puanlar hesaplandı

Milliyet'ten Can Şişman'ın haberine göre; EBU'dan gelen resmi açıklamadan sonra birçok kişinin kafasında ise başka bir soru işareti oluştu. EBU neden usulsüzlük yaptığı tespit edilen bu 6 ülkenin puanlarını komple iptal etmek hatta söz konusu 6 ülkeyi cezalandırıp diskalifiye etmek yerine neden bu 6 ülke için farklı bir yedek toplu sonuç, bir 'algoritmik puan' duyurdu?



Yarışma finalinde bu 6 ülkenin jüri puanları geçersiz sayıldı ve ikinci yarı finalde geriye kalan 12 ülkenin verdikleri puan sıralamasına göre sonucu değiştirmeyecek, bahsi geçen 6 ülke bu yarı finalde hiç yarışmamış gibi kabul edilerek 'ortalama puanlar' hesaplandı.

Romanya'dan çekilme tehdidi

Kendi jürilerinin vermediği, diğer 12 ülkenin verdikleri puanlara göre hesaplanan 'algoritmik puan'lara karşı EBU'ya en sert tepkiyi veren ülke ise Romanya oldu.



Eurovision'dan çekilme tehdidinde bulunan Romanya, EBU tarafından 6 ülkeye atanan 'algoritmik puan'ı kabul etmediklerini duyurarak konuyu yargı sürecine taşımayı düşündüklerini açıkladı.