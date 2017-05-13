Eurovision için geri sayım

62. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali bu akşam Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak. Yarışma bu yıl "Celebrate Diversity" (Çeşitliliği Kutla) sloganı altında düzenleniyor.

Yarı finalleri 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yarışmanın finali, cumartesi günü Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. 26 ülkenin temsil edileceği şarkı yarışması, dünyanın farklı yerlerinde yaklaşık 200 milyon kişi tarafından izlenecek.

Almanya'yı "Perfect Life" şarkısı ile Levina temsil edecek.

Ukrayna-Rusya krizi damga vurdu

Eurovision bu yıl, ev sahibi Ukrayna ile yarışmaya normal şartlarda katılan Rusya arasında mevcut olan siyasi krizin gölgesinde yapılacak.

Mayıs 2016'da Stockholm'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "1944" adlı şarkısıyla Kırım Tatarı kökenli Ukraynalı sanatçı Jamala kazanmıştı. Rusya, Kırım Tatarlarının İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyet yönetimi tarafından Orta Asya'ya sürülmesine değinen şarkının içeriğini "siyasi" olarak nitelemişti.

Rusya bu yıl yarışmaya katılmama kararı aldı. Ayrıca bu yılki yarışmanın Rus televizyonlarında yayınlanmamasına karar verildiği belirtildi. Bunun nedeniyse, Rusya'nın adayı Yulia Samoliova'nın yarışma öncesinde Rusya tarafından ilhak edilen bir Ukrayna toprağı olan Kırım'a gitmesi ve bu nedenle Ukrayna'nın sanatçının Kiev'e girişine izin vermeyeceğini açıklamış olması.

Türkiye yarışmaya en son 2012 yılında Can Bonomo'nun "Love Me Back" şarkısıyla katılmıştı. TRT'nin aldığı karar doğrultusunda Türkiye yarışmaya 5 yıldır katılmıyor.

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DW/DPA/AFP/BÜ