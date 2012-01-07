Eurovision için en güçlü aday: Atiye

T24 -

Yeniyıla birkaç gün kala TRT’nin mayıs ayında Bakü’de yapılacak olan yarışmaya Kıraç’ı göndereceği gündeme geldi. Ancak Kıraç’ın aralarındaki gizlilik anlaşmasına rağmen teklif aldığını açıklamasının ardından “TRT bu işi bilmiyor. Kıraç’ın Eurovision’da ne işi var? Dizi müziği yarışması mı sanıyorlar?” şeklinde gelen sert tepkileri gören TRT, geri adım attı.Bunun üzerine TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’nın TRT Genel Müdürü’ne Şebnem Ferah, Atiye, Hande Yener, Murat Boz ve Erhan Güleryüz’den oluşan 5 kişilik liste sunduğu belirtildi.Son gelen haberlere göre de TRT Genel Müdürlüğü bir an önce adını açıklamak istediği Eurovision temsilcimiz için Şebnem Ferah ve Atiye üzerinde duruyor. Ferah’ın yıllardır TRT’den aldığı tekliflere sıcak bakmadığı bilindiği için Atiye, en güçlü aday olarak dikkatleri üzerine topluyor. TRT kaynakları yüzde 80 Atiye’nin Eurovision adayımız olacağı ve bunun birkaç gün içinde açıklanacağını ifade etti.