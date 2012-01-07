T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eurovision için en güçlü aday: Atiye

Son yıllarda hep yılbaşı günü açıklanan Eurovision Şarkı Yarışması finalistimiz bu yıl planlanan tarihe yetişmedi.

07 Ocak 2012 02:00

T24 - Son yıllarda hep yılbaşı günü açıklanan Eurovision Şarkı Yarışması finalistimiz bu yıl planlanan tarihe yetişmedi. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’nın TRT Genel Müdürü’ne Şebnem Ferah, Atiye, Hande Yener, Murat Boz ve Erhan Güleryüz’den oluşan 5 kişilik liste sunduğu belirtildi.



Yeniyıla birkaç gün kala TRT’nin mayıs ayında Bakü’de yapılacak olan yarışmaya Kıraç’ı göndereceği gündeme geldi. Ancak Kıraç’ın aralarındaki gizlilik anlaşmasına rağmen teklif aldığını açıklamasının ardından “TRT bu işi bilmiyor. Kıraç’ın Eurovision’da ne işi var? Dizi müziği yarışması mı sanıyorlar?” şeklinde gelen sert tepkileri gören TRT, geri adım attı.
Bunun üzerine TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’nın TRT Genel Müdürü’ne Şebnem Ferah, Atiye, Hande Yener, Murat Boz ve Erhan Güleryüz’den oluşan 5 kişilik liste sunduğu belirtildi.

Son gelen haberlere göre de TRT Genel Müdürlüğü bir an önce adını açıklamak istediği Eurovision temsilcimiz için Şebnem Ferah ve Atiye üzerinde duruyor. Ferah’ın yıllardır TRT’den aldığı tekliflere sıcak bakmadığı bilindiği için Atiye, en güçlü aday olarak dikkatleri üzerine topluyor. TRT kaynakları yüzde 80 Atiye’nin Eurovision adayımız olacağı ve bunun birkaç gün içinde açıklanacağını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24