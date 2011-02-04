Eurovision için 5 milyon dolar istedi

T24

3 milyon doları beğenmedi

Eurovision’da ülkemizi temsil etmesi için TRT’nin önce Tarkan’a teklif götürdüğü ortaya çıktı. Bugün gazetesindeki iddiaya göre ünlü sanatçı TRT’den 5 milyon dolar talep etti. Rakam kabarık gelince Yüksek Sadakat ile anlaşıldı. Ünlü sanatçı Tarkan 2011’deki Eurovision’a sürekli katılmayacağını söylese de adaylar arasında hep en başta gösterildi. Kulislerde konuşulanlara göre TRT yönetimi son ana kadar Tarkan’la yarışma konusunda pazarlıklarını sürdürdü. Tarkan geçtiğimiz aylarda TRT yetkilileriyle son derece gizli bir toplantı yaparak, Eurovision için istediği bütçeyi söyledi.Tam 5 milyon dolar karşılığında Türkiye’yi temsil etmek istediği iddia edilen Tarkan’ın bu talebi karşısında, TRT yetkilileri 3 milyon dolara kadar çıktı. Pazarlık görüşmeleri iki tarafın temsilcileri arasında sürerken, Tarkan, “5 milyon dolardan aşağıya olmaz” diyerek aksi halde Eurovision’a gitmeyi hiç düşünmediğini iletti. Bunun üzerine acil toplantı yapan TRT yöneticileri, ellerindeki anketlerde en çok ilgi gören sanatçı ve gruplar içerisinden hiçbirini uygun bulmadı. Eurovision konusunda hiçbir kulis çalışması yapmayan, hatta TRT yöneticilerinin listesinde yer aldıklarından dahi habersiz olan Yüksek Sadakat grubu son anda Eurovision temsilcisi olarak seçildi ve kamuoyuna duyuruldu. Ve Yük sek Sadakat grubu ile 300 bin dolara anlaşıldı. TRT kurumunun Yüksek Sadakat ile anlaşmasında geçtiğimiz yıl Manga’nın aldığı ikinciliğin etkili olduğu belirtildi.