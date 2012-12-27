Levent Yüksel, "Eurovision gaylerin yarışması. Beste veya şarkı yarışması değil. Katılmadığımız isabet olmuş" dedi.

Cihangir'de sırtında gitarı ile yürürken görüntülenen ünlü müzisyen Levent Yüksel, gazetecilerle ayaküstü ettiği sohbette çok yoğun olduğunu ve yeni çıkarmış olduğu "Topyekün 2012" adlı albümünün promosyonu ile uğraştığını söyledi.

Yüksel, Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na gitmekten vazgeçmesi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

magazin.haberturk.com'da yer alan habere göre şarkıcı "Eurovision gaylerin yarışması. Beste veya şarkı yarışması değil. Katılmadığımız isabet olmuş. Yarışma hangi ülkede yapılırsa yapılsın, gayler gidip birinciyi belirliyorlar. Böyle olmaz ki" şeklinde konuştu.