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Kültür-Sanat

Eurovision bu yıl Danimarka'nın

58'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nı Danimarka kazandı

19 Mayıs 2013 11:28

İsveç’in Malmö şehrinde dün akşam düzenlenen, Türkiye’nin katılmadığı 58’inci Eurovision Şarkı Yarışması’nı “Only Teardrops” şarkısıyla 281 puan toplayan Danimarkalı Emelie de Frost kazandı. Böylece Eurovision şarkı yarışması birbirine Oresund köprüsü ile bağlı iki komşu arasında el değiştirdi. Gelecek yıl yarışma Malmö’ye sadece 50 kilometre ötedeki Kopenhag’da yapılacak.

Danimarka adına yarışan Emmelie de Forest, Türk düğünü temasını da kullandığı şarkısıyla  1. oldu.


Lezbiyen öpüşme
 

Yarışma, eşcinsel evliliklere destek mesajları ile de dikkat çekti. Finlandiyalı Krista Siegfrids, “Marry Me” isimli şarkısını söylerken kadın vokalistiyle öpüştüğü performansı da uzun süre konuşuldu. Oylama yapılırken İsveçli sanatçıların sergilediği şovda da iki erkek dansçı öpüştü.
 

Türkiye yok, bayrak var

 
İkinciliği “Hold Me” ile Azerbaycanlı Farid Mammadov kazandı. 234 puan alan şarkıcının elinde Türk bayrağı vardı.

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