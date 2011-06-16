Eurovision bitti, 'Türkçevizyon' verelim

T24 - TRT, Türk toplulukların bulunduğu ülkeler arasında Eurovision’u andıran bir yarışma düzenliyor. Amaçları arasında 'Türkçe’nin doğru kullanımı' da olan yarışmanın adı ise Türkçevizyon...





TRT, 'Türkçenin doğru kullanımının yanı sıra yaygınlık kazanması ve tanıtımını' amaçlayan festival için, içinde yabancı ek olan 'Türkçevizyon' sözcüğünü seçti.

TRT, Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Türkçe Sözlü Müzik Festivali (Türkçevizyon), 2011 Eurovision birincisi Azeri şarkıcılar Elder ve Nigar'ın da katıldığı kortejle dün başladı.

TRT’den yapılan açıklamaya göre Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik Festivali "Türkçevizyon", geçmiş yıların deneyimi ve heyecanı ile sesini bir kez daha Denizli'de duyuracak. Festival, Türkçe'nin doğru kullanımının yanı sıra yaygınlık kazanması ve tanıtımını, Türkiye'nin tanıtımına yönelik ortak çalışmalar için uygun zeminin hazırlanmasını, çeşitli ülkelerden gelecek müzisyenlerle Türk gençliğini bir araya getirerek ortak müzik projeleri için ortam sağlanması ile tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesini amaçlıyor.



20 ülkeden 100 sanatçı







Bu yıl Festivale katılacak olan; Gürcistan, Kosova, Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti, Suriye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kazakistan, K.K.T.C, Kırgızistan, Ukrayna Kırım özerk Cumhuriyeti, Makedonya, Moldova Gagavuz yeri özerk Bölgesi, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Tataristan Cumhuriyeti ve Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile birlikte 20 ülkeden 100'e yakın sanatçı dinleyiciyle buluşacak.

Nigar Cemal ve Eldar Gasimov, bu akşam Hierapolis Antik Tiyatro'da Eurovision parçaları 'Running Scared'ı da seslendirecek. 17 Haziran günü ise Açık Hava Tiyatrosu’nda bir konser gerçekleşecek.