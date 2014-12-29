Eurovision birincisi: Putin'i anlamak için bir hafta geçirmek istiyorum

Geçen yılın Eurovision birincisi Conchita Wurst, Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'anlamak istediğini' açıkladı.

Avusturyalı şarkıcı Conchita Wurst, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “anlamak için” liderle bir hafta geçirmek istediğini açıkladı.

LGBTİ bireylere karşı katı yasalarıyla bilinen Rusya’ya gitmek isteyen Wurst, geçen yıl Eurovision birincisi olmuştu.

Russia Today’de yer alan habere göre, Kurier’e konuşan Wurst, “Vladimir Putin olmanın anlamı nedir? Nasıl bir baskı altındadır? Sonuçta Putin yalnızca saygı görmek istiyor. Putin’in saygıyı arzulaması, onu azınlıklarla birleştiriyor” dedi. Rusya’da birçok hayranı olduğunu söyleyen şarkıcı, “Bu inanılmaz güzel, çünkü bana birçok Rus’un hükümetin düşüncelerine katılmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Putin’in basın sözcüsü Dmitry Peskov ise Wurst ve Rus liderin buluşma ihtimaline yanıt vermek yerine güldü.