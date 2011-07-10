-EUROVISION BİRİNCİLERİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Azerbaycanlı Eldar Gasımov ile Nigar Camal, İstanbul'a geldi. THY'ye ait bir uçakla Bakü'den gelen iki sanatçı, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptıkları açıklamada, bir ay aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Eldar Gasımov, Karadeniz Ereğli Belediyesince bu yıl 18'incisi düzenlenen ''Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali''nde bu akşam sahne alacaklarını belirterek, aynı zamanda belediyenin kendilerine ''Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü'' vereceğini söyledi.