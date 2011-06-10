-EUROVISION BİRİNCİLERİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Azerbaycanlı Eldar Gasımov ile Nigar Camal, İstanbul'a geldi. THY ile Bakü'den gelen iki sanatçı, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptıkları açıklamada, ilk kez Türkiye'ye geldiklerini belirterek, İstanbul'da kalacakları 6 günlük süre içinde çeşitli televizyon programları ve etkinliklere katılacaklarını söylediler. Nigar Camal, Türkiye'deki sanatçılar arasında Tarkan ve Rafet El Roman'ı beğendiğini belirtirken, Eldar Gasımov da Sezen Aksu hayranı olduğunu ifade etti. Nigar Camal, yarışmanın finalinde ellerinde Türk bayraklarını taşımalarıyla ilgili soru üzerine, ''Türkiye'nin finalde yer almamasına çok üzülmüştük. O nedenle yarışmada bütün Türk dünyasını temsil ettiğimizi düşünerek, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sahneye çıktık'' dedi. İkili, Düsseldorf'da Eurovision Arena'da yapılan yarışmada, ''Running Scared'' isimli şarkıyla 221 puan alarak birinciliği elde etmişti.