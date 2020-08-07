Eurovision, ABD'ye de taşınıyor: 50 eyaletten gruplar yarışacak

Eurovision şarkı yarışmasının ABD versiyonu gelecek yıldan itibaren 50 eyaletten grupların ekranda yarışacağı ABD Şarkı Yarışması olarak başlayacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2021'in sonunda başlayacak olan ABD Şarkı Yarışması için önce her eyalet kendi içinde yarışma düzenleyerek grubunu seçecek. 50 eyaletten gruplar televizyonda yayımlanacak yarışma için şarkı söyleyecek.

Yeni programın yapımcılarından Anders Lenhoff, "Müziğin Olimpiyat sporları gibi olduğunu düşünün ve dünyanın dört bir yanından sanatçılar altın için yarışıyor gibi. İşte bu Eurovision şarkı yarışması" dedi.

ABD Şarkı Yarışması'nda Eurovision'da olduğu gibi bütün şarkıların orjinal beste olması gerekiyor.

Eurovision şarkı yarışması bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir sonraki yıla ertelendi.