Eurovision 2022'de finalist ülkeler belli oldu

İtalya'nın ev sahipliğini yapacağı Eurovision 2022 finalinde yarışacak 25 ülke belli oldu. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

1.yarı final sonuçları

Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.

2.yarı final sonuçları

Eurovision 2. Yarı Final sonuçlarına göre Belçika, Çekya, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Avustralya, İsveç, Romanya ve Sırbistan finale kalan ülkeler oldu.

Rusya yarışmadan diskalifiye edildi

Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle, Avrupa Yayın Birliği - EBU üyesi ülkelerin baskısı sonucu Rusya yarışmadan diskalifiye edildi.



Kalush

Kalush grubu Ukrayna'yı temsil edecek

Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu yıl Ukrayna’yı Kalush isimli rap grubu temsil edecek. Kalush, geleneksel halk müziği motifleri de kullanarak seslendirdikleri şarkılarında, işgal altındaki ülkelerinin yeniden ayağa kalkacağı mesajını veriyor. Kalush grubu Ukraynalı annelere, "Siz ninniyi söylemeye devam edin, çocuklarınız eve dönüş yolunu mutlaka bulacak" diyor.

Final ne zaman?

Eurovision 2022 şarkı yarışması finali ise 14 Mayıs Cumartesi günü final gerçekleştirecek.

Hangi ülkeler katılıyor?

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere.