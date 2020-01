Türkiye'nin 6 yıl sonra Eurovision'a katılması gündeme geldi. TRT bu konuyla ilgili henüz kesin bir açıklama yapmasa da Fatma Turgut, Aleyna Tilki ve Atiye isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı.

Türkiye ilk defa 1975 yılında Semiha Yankı ile katıldığı, Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmış ve yarışmada bir daha bulunmama kararı almıştı. 2013'den beri Eurovision'da yer almayan Türkiye kuralı bozdu, önümüzdeki yıl yeniden yarışa katılma kararı aldı. maNga'nın tweeti ise kafalarda soru işareti bıraktı. Peki Eurovision 2018'de Türkiye'yi kim temsil edecek?

Müzik grubu maNga'nın resmi Twitter hasabından yapılan "Eurovision? Yine... Yeni... Yeniden..." paylaşımı müzik severleri heyecanlandırdı. Akla ilk gelen isim maNga olsa da; Türkiye'yi kimin temsil edeceği ise henüz netlik kazanmadı. maNga 2010 yılında Eurovision'a katılmış, büyük yarıştan ikinci olarak ayrılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından maNga bir açıklama yaptı:

Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Almanya 246 puanla kazanırken, Türkiye, 170 puanla ikinci olmuştu. Oslo'nun Telenor Arena salonunda yapılan final gecesinde Türkiye adına Manga, "We could Be The Same" (Aynı Olabiliriz) parçasıyla sahne almıştı.