Eurovision 2017'nin kazananı belli oldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 62’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla Portekiz’i temsil eden Salvador Sobral birinci oldu.

Uluslararası Fuar Merkezi’nde "Farklılığı kutlama" sloganı ile yapılan yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcisi mücadele verdi. Sobral, “Amar Pelos Dois” isimli şarkısıyla 758 puan alarak birinciliği kazandı.

Bulgaristan’ın temsilcisi Kristian Kostov “Beautiful Mess” isimli şarkısıyla 615 puan alarak ikinciliği, Moldova’nın temsilcisi Sunstroke Project ise “Hey Mamma” şarkısıyla 374 puan alarak üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada “Skeletons” isimli şarkısıyla Azerbaycan’ı temsil eden Dihaj 120 puanla 14. sırayı aldı.

Yarışmanın sonunda 2004’te 49. Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinci olan Ukrayna temsilcisi Ruslana ve geçen yıl 61. Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinciliği elde eden Ukrayna temsilcisi Kırım Tatar sanatçı Jamala birer şarkı seslendirdi.

Krizin gölgesinde yarışma

Bu yıl ki yarışmaya Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan 'aday krizi' damgasını vurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya’nın Eurovision adayı Yuliya Samoylova’ya işgal altındaki Kırım’da Ukrayna’dan izin almadan konser vermesi nedeniyle ülkeye giriş yasağı koymuştu.

Ukrayna'nın Samoylova'ya koyduğu yasak nedeniyle Rus 1. kanalı da 62. Eurovision Şarkı Yarışması'nı yayınlamayacağını duyurdu. Kanaldan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın yarışmayı politik hale getirdiği ileri sürüldü.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), Samoylova’nın yarışmaya uydu bağlantısı ile katılması ya da yeni bir aday belirlenmesi seçeneklerini reddeden Rusya yarışmaya katılmadı.

Rusya, gelecek yıl yarışmaya katılmayabileceğini açıklarken, yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) hem Ukrayna hem de Rusya’ya yarışma sonrasında ceza verilebileceğini bildirdi.

Geçen yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de 61'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, Kırım Tatarlarının yarımadadan sürgününü anlatan "1944" adlı şarkısıyla Jamala kazanmıştı.