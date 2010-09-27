Eurovision 2011'de ülkemizi kim temsil etsin?

T24- 2011 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkemizi kimin temsil edeceğine dair yaptığı anket tartışma yarattı. Anket www.trteurovision.com adlı internet sitesinde yapılıyor.





4 kademeli ankette 15 sanatçı üç kategoriye ayrıldı.Anket 1’de Atiye Deniz, Hande Yener, Murat Boz, Gülşen ve Murat Dalkılıç oylandı. Dün sonuçlanan Anket 1’de en çok oyu Atiye Deniz aldı. 11 bin 18 oy alan Atiye Deniz yüzde 28.06 oy oranıyla birinci oldu. Aynı ankette 10 bin 574 oy alan Hande Yener ise yüzde 26.93 oy oranıyla ikinci oldu.

Eurovision’a katılmayı en çok isteyen isim olan Yener, bu sonuçla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.





1 Ekim’de sona erecek olan Anket 2’de ise rockçı Hayko Cepkin büyük bir farkla önde gidiyor. Hayko Cepkin, Tarkan, Şebnem Ferah, Yalın ve Hadise’nin oylandığı ankette, Hayko Cepkin yüzde 53.64 oy oranıyla şu anda birinci.



Tarkan ise yüzde 28.31 oy oranıyla ikinci sırada gidiyor. 2 Ekim tarihinde başlayacak olan Anket 3’te yer alacak sanatçılar henüz belirlenmedi.





3 anketin en çok oy alan üç ismi 9-16 Ekim’deki final oylamasına katılacak. Anketten çıkan sonuç, resmi olmasa da Eurovision’da ülkemizi kimin temsil edeceği hakkında belirleyici rol oynayacak.





