Eurovision 2010'a Tarkan mı katılacak?

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Eurovision Şarkı Yarışması Başkanı Svante Stockselius, TRT'nin yarışmaya her yıl iyi performans sergileyen güçlü sanatçılar gönderdiğini belirterek, Türkiye'yi yarışmada temsil edecek Hadise'nin favoriler arasında gösterildiğini söyledi.



Stockselius, Moskova'da 16 mayısta yapılacak finalde puanların ilk kez, yüzde 50'şer ağırlıkla tele-oylama ve jüri oylarıyla belirleneceğini ve bu sistemin gelecek yıllarda da devam ettirileceğini belirterek, bu sistemin de, yarışmaya katılan sanatçıların müziklerinin kalitesine göre sıralanmasına katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.



Türkiye'nin Avrupa'daki vatandaşları sayesinde her yıl tele-oylama sayesinde çok puan toplamasının bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceğini ifade eden Stockselius, "TRT her yıl zaten güçlü, iyi performans gösteren, kaliteli ve iyi koreografiye sahip sanatçılarla katılıyor. Nitekim Hadise de bu yılın favorileri arasında gösteriliyor" diye konuştu.



Stockselius, 2003 yılındaki Eurovision yarışmasına çok zorlu yarışmacıların katıldığını ancak Sertap Erener'in olağanüstü performansıyla birinciliği kazandığını belirterek, "Sertap Erener yarışmaya katılanların en iyisiydi. Çok zorlu bir yarışma olmasına rağmen hakkıyla birinci oldu" ifadelerini kullandı.







2010'a Tarkan’ı gönderirseniz sevinirim



Stockselius, Eurovision'a genelde her yıl ülkelerinde meşhur veya popüler olan sanatçıların katıldığını ancak gelecek yıl yarışmaya daha çok yerel değil, uluslararası üne sahip kişilerin katılımını sağlamaya çalışacaklarını belirterek, "Türkiye 2010'da Tarkan'ı yollarsa çok sevinirim" dedi.



İstanbul'da 2004 yılında düzenlenen yarışmada başlatılan, yarı finallerde tele-oylama sisteminin kullanılması uygulamasının bu yıl da devam ettirileceğini belirten Stockselius, finalde uygulanacak yüzde 50'şer tele-oylama ve jüri puanı sisteminin başarılı olması halinde, bundan sonraki yıllarda yapılacak yarışmaların yarı final bölümlerinde de bu yönteme geçilebileceğinivurguladı.



Eurovision Şarkı Yarışmasının sadece bir şarkı festivali olmadığını söyleyen Stockselius, "Eskiden birbirleriyle sorunlu olan veya düşman olan ülkeleri bir araya getirip, aynı yarışmada bu ülkeleri barıştıran bir yarışma. Ancak yine de bunun siyasi bir yarışma olmadığının altını çizmek isterim" diye konuştu.



Stockselius, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da Fas, Lübnan gibi bazı Arap ülkelerinin EBU'ya üye olduklarını, bu ülkelere her yıl davet yollandığını, ancak söz konusu ülkelerin maddi durumlarını gerekçe göstererek yarışmaya katılmadıklarını söyledi.



Moskova'daki Eurovision Şarkı Yarışması'nın, yarışma tarihindeki en pahalı organizasyon unvanına sahip olduğunu ifade eden Stockselius, "Ruslar Moskova'daki organizasyon için 30 milyon avro masraf yaptılar. Bu kadar yüksek bütçe olmasına rağmen ekonomik kriz nedeniyle bazı ülkelerin de katılamamasından dolayı üzgünüm. Yarışmaya katılan 42 ülke, Moskova'da birincilik için yarışacak" dedi.