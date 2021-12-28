Eurostat: TÜİK'teki sık yönetim değişiklikleri, güvenilirliği önemli ölçüde zedeliyor

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat), Türkiye’nin 2015’te “emsal tarama” değerlendirmesine tabi tutulan ilk aday ülke olduğunu, diğer aday ve potansiyel aday taramalarının 2018’e kadar devam ettiğini, bir sonraki turun ise 2023’te başlayıp iki yıl sürmesinin beklendiğini belirtti.

Eurostat Dünya gazetesine verdiği demeçte kurumun “TÜİK'in görevlerini yerine getirmesinde, doğruluğunda ve bağımsızlığında herhangi bir iyileşme ya da bozulma gözlemlediniz mi?" şeklindeki sorusuna, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye hakkındaki 2021 raporundan alıntı yaparak şu yanıtı verdi:

“Türkiye istatistik alanında orta düzeyde hazırlıklıdır. Türkiye, AB müktesebatına daha fazla uyum sağlama ve yıllık ulusal hesaplar ve Aşırı Açık Prosedürü ile ilgili uyum düzeyini iyileştirme konusunda bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanının ve diğer yönetim pozisyonlarının sık sık değişmesi, kurumun güvenilirliğini önemli ölçüde zedelemektedir. Geçen yıl bulunulan tavsiyelerin sınırlı ölçüde uygulandığı görüldü“