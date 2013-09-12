Eurosport: Türkler tenis oynar, snooker izler, MANU'yu tutar!

Türkiye'nin aday olduğu 2020 Olimpiyatı'nın yapılacağı kentin oylamasından önce yaptırılan bir analiz ve infografik hayli enteresan bilgilerle dolu. Verilerde ortaya koyulan bilgiler Türk insanını yanlış tanıdığımızı düşündürtecek cinsten.

Eurosport'tan Çağrı Develioğlu'nun haberine göre, SMG Insight, Türkiye 'nin aday olduğu 2020 Olimpiyatı'nın yapılacağı kentin oylamasından önce yaptırdığı analiz ve infografik hayli enteresan bilgilerle dolu. Verilerde ortaya koyulan bilgiler genel kanının çok aksine bir "Türk halkı" imajı sunuyor.

Raporda Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarındaki başarılardan bahsedilirken, 30 yaş altı nüfusun çok önemli bir potansiyel olduğu söyleniyor. Türkiye'nin "Avrupa ve Asya arasında köprü olduğu"ndan bahsedilirken, "ekonomik refahın üst düzey olması"na vurgu yapılıyor. Bu nedenlerle Olimpiyat'ın Türkiye'de yapılması gerektiğini ifade edilirken infografikte şu bilgiler yer alıyor:

- Halkın yüzde 96'sı bir spor branşıyla uğraşır. Yüzde 94'ü ise düzenli olarak televizyonda bir ya da birden çok spor müsabakası izliyor.

- Futbol, basketbol, tenis ve yüzme Türkiye'deki 4 popüler spordur.

- Futbol yüzde 67 ile en çok izlenen spordur. Bunu sırasıyla basketbol, tenis, voleybol ve yüzme takip eder.

- Ankete yanıt verenlerin yüzde 26'sı Premier Lig'i takip eder. Bunların yarısı Manchester United taraftarıdır.

- Dünya Yüzme Şampiyonası, Olimpiyat'ın ardından topsuz sporlar içinde en çok izlenen spor olayıdır.

- Türklerin büyük bir çoğunluğu Grand Slamleri kaçırmadan takip eder.

- Türk halkının yüzde 56'sı tenis oynar.

- Türk kadının yüzde 33'ü futbolu yakından takip eder.

- Halkın yüzde 21'i snooker'ı takip eder.

- Bisiklet, snooker ve kış sporları da en çok takip edilen 10 spor dalı arasındadır.