Europol'den Avrupa'ya terör uyarısı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol terör milisi IŞİD'in yakın gelecekte Avrupa'da terör saldırıları düzenlemeye hazırlandığını ihbar etti. Europol terörle mücadele biriminin raporunda Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrayan IŞİD'in terör eylemlerini Avrupa'ya kaydırma tehlikesinin arttığına işaret edildi. İstihbarat servislerince onlarca teröristin Avrupa'ya sızdığı tespit edilmişti.

Avrupa Polis Teşkilatı'nın analiz raporunda 2015 ve 2016 yıllarında Belçika ve Fransa'da düzenlenen terör saldırılarının IŞİD açısından ‘başarılı' olduğu ve yakın gelecekte Avrupa ülkelerinde bireysel ve gruplar halinde saldırı düzenlenmesi ihtimalinin arttığı dile getirildi. Terör milisinin Avrupa'daki eylemler için yeni taktikler geliştirdiğine de raporda dikkat çekildi.

Europol teröre en çok Fransa'nın hedef olabileceğini, Belçika, Almanya, Hollanda ve İngiltere'nin de IŞİD'in öncelikli hedefleri arasında yer aldığını açıkladı.

‘IŞİD mülteci kamplarına sızabilir'

Saldırıların patlayıcı, ateşli silah, bıçak, balta, pala benzeri kesici alet ve taşıtlarla düzenlenebileceğini belirten terörle mücadele uzmanları IŞİD'in bireyleri terör saldırılarına yönlendirme ve bizzat saldırı düzenleyebilme açısından son derece etkili olduğunu hatırlatıyorlar.

Terör milisinin Irak ve Suriye'de yenilgiye uğraması nedeniyle Avrupa'ya dönen yabancı militanların sayısı artıyor. Avrupa Birliği Terör Savunması Koordinatörü Gilles de Kerchove Avrupa'ya dönen teröristlerin büyük tehlike kaynağı olduğunu ve cihatçı ideoloji ile beyinleri yıkanan bu kişilerin silahlı ve bombalı saldırı eğitimi aldıklarını söyledi.

Europol'un risk grupları arasında saydıkları arasında Suriyeli mülteciler de bulunuyor. Raporda militanların mültecileri kazanmayı ve radikalleştirmeyi deneyecekleri ve IŞİD'in Avrupa'daki mülteci kamplarına sızma ihtimalinin bulunduğu da belirtiliyor. IŞİD'in mülteci krizini azdırıp Avrupalıları kutuplaştırmaya ve halkı mültecilere karşı kışkırtmaya çalışabileceği de Europol raporunda yer alıyor.

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DW, dpa/AG, BK