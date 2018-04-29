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BBC Türkçe

Europol'dan IŞİD propagandalarına karşı birçok ülkede operasyon

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), IŞİD'in propaganda akışına karşı birçok ülkede eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), IŞİD'in propaganda akışını durdurmak amacıyla birçok ülkede eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucu, radikal İslamcı örgüt yanlısı propaganda yaptığı belirtilen birçok kanal devre dışı bırakıldı.

Belçika Federal Savcılığı tarafından yönetilen operasyon, Europol Terörle Mücadele Merkezi (ECTC) ve Avrupa Birliği İnternet Yönlendirme Birimi (AB IRU) tarafından koordine edildi.

Eşzamanlı olarak 25 - 26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyona Belçika, Bulgaristan, Romanya, Kanada, Fransa, Hollanda, ABD ve İngiltere destek verdi.

Başta Amaq haber ajansı olmak üzere IŞİD propagandası yaptığı belirtilen el - Beyan radyosu ile Halumu ve Nashir gibi kanallar, devre dışı bırakıldı.

Bulgaristan, Fransa, Romanya, Hollanda, Kanada ve ABD'de IŞİD tarafından kullanılan servis sunucularına el konuldu.

Operasyon sonucu birçok ülkede IŞİD'in faaliyetleri ile ilgili dijital kanıtlar ele geçirildi.

Europol Direktörü Rob Wainwright, bu operasyonla, IŞİD'in Avrupa'da gençleri radikalleştimek için sürdürdüğü propaganda çalışmalarına büyük bir darbe vurulduğunu söyledi.

Operasyon kararı, Europol'ün 2015'de hazırladığı, Amaq haber ajansının yükselişi ve IŞİD'in internet ağının teknik direnci ile ilgili raporuna dayanıyor.

Bu kapsamda 2016 ve 2017 yıllarında birçok ülkede IŞİD'in internet ağına yönelik operasyonlar düzenlenmişti.

Bu operasyonlarda örgüt tarafından radikalleştirildiği belirlenen yüzlerce kişinin kimlik bilgileri ele geçirilmişti.

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