Europol: WannaCry 150 ülkede 200 binden fazla bilgisayara yayıldı

Avrupa Polis Ofisi (Europol) Cuma gününden beri yayılmakta olan fidye yazılımı WannaCry'ın 150 ülkede 200 binden fazla bilgisayarı etkilediğini açıkladı.

Ellerindeki verileri İngiliz ITV kanalıyla paylaşan Europol Direktörü Rob Wainwright, dünyanın artan bir tehditle karşı karşıya kaldığını ve Pazartesi sabah daha fazla saldırı beklediklerini açıkladı.

Bilgisayarlardaki dosyaları şifreleyerek virüsün yazılımcısına sanal para birimi BitCoin ile ödeme yapılmadığı takdirde dosyaları erişilmez kılan yazılımdan en fazla etkilenen ülkeler arasında Rusya ve İngiltere de vardı.

Wainwright, "Bu eşi benzeri olmayan bir saldırıydı. Her yıl siber suçlara karşı 200'e yakın operasyon düzenliyoruz ama böylesini hiç görmemiştik" dedi ve ekledi:

"Mağdurların çoğu iş yerleri, bunlardan bazıları da büyük kurumlar. Yazılımın küresel yayılma hızı emsalsiz."

Saldırıdan etkilenen bilgisayarların sayısı yüzbinlerle ifade edilse de Wainwright, fidye yazılımını yayan korsanlara ödeme yapan mağdurların sayısının dikkat çekecek derecede az olduğunu belirtti.

Öte yandan Microsoft, artık destek vermediği ve yıllardır herhangi bir güncelleme yayınlamadığı Windows XP işletim sistemi için bir yama yayınladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Microsoft, "Son derece sıra dışı bir adım atarak Windows XP de dahil olmak üzere tüm işletim sistemlerimiz için bir güncelleme yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.

2001 yılında piyasaya sürülen, sonraki 13 yılda 1 milyar kopyadan fazla satmış ve 2011'de Windows 7 bu unvanı elinden alana kadar kişisel bilgisayarlardaki en yaygın işletim sistemi olmuştu.

Windows XP için güncelleme desteği 2014 yılında sona ermişti.

Bugün dünya çapındaki bilgisayarlardaki kullanım oranı yüzde 5'e gerilese de özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın kullanılan Windows XP, WannaCry bulaşması durumunda aynı ağdaki diğer bilgisayarlara da fidye yazılımını yayma riski taşıyordu.