EUROPOL: PKK taraftar topluyor

AB polis teşkilatı EUROPOL, PKK'nın Kürt kökenlilerin yoğun yaşadığı AB üyelerinde taraftar toplamaya çalıştığını bildirdi.



Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan AB polis teşkilatı, (EUROPOL) terör örgütü PKK'nın Kürt kökenlilerin yoğun yaşadığı AB üyelerinde "gösteri, yürüyüş, kültürel festival ve diğer kampanyalarla propoganda yaparak taraftar toplamaya çalıştığını" bildirdi.



EUROPOL'ün AB güvenlik birimlerinden gelen bilgilerle hazırladığı "AB'de Terörizm Durumu ve Eğilimi 2009" raporunda "Etnik milliyetçi ve ayrılıkçı terör" başlığı altında PKK'dan bahsedilirken, Türkiye'nin güneydoğusundaki gelişmelerin Avrupa'daki güvenlik durumunu doğrudan etkilediği belirtildi.



"PKK/KONGRA-GEL Kürtlerin yoğun olduğu AB ülkelerinde gösteri, yürüyüş, kültürel festival ve diğer kampanyalarla propaganda yaparak taraftar toplamaya çalışıyor" denilen raporda şu görüşlere yer verildi:



‘Terör saldırılarında bulundular’



"2008'in ocak ayı ortalarında Türkiye'de hapiste bulunan PKK/KONGRA-GEL kurucusunun avukatları, cezaevi personelinin müvekkillerine fiziki kötü muamelede bulunduğunu öne sürdüler. İşkence iddialarının Kürt basınında yayımlanmasıyla PKK/KONGRA-GEL'in siyasi propoganda kanadı Avrupa'daki Kürtlerden 'demokratik' protesto mitingleri düzenlemelerini istedi. Bunun üzerine birçok ülkede Kürtlerin katıldığı gösteriler yapıldı. Bu gösteriler sırasında PKK/KONGRA-GEL üyeleriyle sempatizanları kışkırtma, kundaklama ya da özel mülke zarar verme gibi münferit suçlar işlediler ya da terör saldırılarında bulundular. Bu tür eylemler genelde Türk örgütlerini hedef aldı. Zamanlaması dikkate alındığında bu eylemlerin PKK/KONGRA-GEL tarafından örgütlendiği öngörülebilir."



Raporda terör örgütü PKK'yla ilgili bu değerlendirmelere kaynak olarak Almanya, Avusturya ve Finlandiya polisinden gelen bilgiler gösterildi.



Terör örgütü DHKP-C ise EUROPOL'ün terörizm raporunda "sol kanat terör örgütleri" başlığı altında incelendi. Geçen yıl AB'de bu kapsamdaki terör örgütlerine üye oldukları şüphesiyle tutuklanan toplam 58 kişiden yarısına yakınının DHKP-C üyesi olduğu belirtildi.



‘DHKP-C Fransa’da çökertildi’



Geçen yıl Fransa'da gerçekleştirilen tutuklamalarla DHKP-C'nin bu ülkedeki yapılanmasının çökertildiği kaydedilen raporda, örgütün lojistik ve propaganda için kullandığı Almanya'daki yapılanmasını 3 liderinin tutuklanmasına rağmen koruduğu anlatldı. EUROPOL terörizm raporunda, Kıbrıs Rum kesiminin de Larnaka havaalanında bir DHKP-C üyesini sahte pasaport taşıdığı için tutukladığı hatırlatıldı.



"İslamcı Terörizm" başlığı altında Avrupa'da geçen yıl 187 şüphelinin tutuklandığını aktarılan raporda, bunların çoğunlukla Kuzey Afrikalılar yanında Güney Asyalı, Türk ve Avrupalı oldukları ifade edildi.



Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun bugüne dek bu kapsamda saldırıya maruz kalmadıkları anlatılan raporda, bununla birlikte bazı okullarında başörtüsünü yasaklaması, Afganistan'daki askeri varlığı, mevcut Cezayir hükümetini desteklemesi ve sömürgeci geçmişi nedeniyle Fransa'nın, "Fitne" filmi nedeniyle Hollanda'nın ve Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürler sebebiyle Danimarka'nın kendisini risk altında hissettikleri kaydedildi.

