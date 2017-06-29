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Dünya
Deutsche Welle

EUROPOL: Daha büyük siber saldırılar olabilir

Avrupa polis teşkilatı EUROPOL Başkanı, siber saldırıların artarak devam edebileceği uyarısında bulundu. EUROPOL Başkanı, erişim güvenliğini ihmal eden büyük şirketleri eleştirdi.

29 Haziran 2017 11:50

Avrupa polis teşkilatı EUROPOL Başkanı Rob Wainwright, son küresel siber saldırıyla ilgili açıklamasında güvenlik tedbirlerini ihmal eden uluslararası kuruluşları eleştirdi. Wainwright, Alman gazetesi Neue Osnabrücker Zeitung'a birçok uluslararası şirketin bilgisayar güvenliğini ihmal ettiğini söyledi.

EUROPOL Başkanı, bir buçuk ay önce küresel çapta erişimi kilitleyen "WannaCry" virüsünün büyük şirketlerin nasıl şantaja maruz bırakılabileceğine emsal oluşturduğunu belirtti ve "WannaCry'ı önlemek mümkündü. Bu virüs ileri teknoloji ürünü değildi. Şirketler mutlakla siber güvenlik eksiklerini gidermelidir” dedi.

Rob Wainwright siber saldırıların büyük şirketlere ev ödevlerini yapmaları için verilmiş bir ihtar olduğunu ve siber saldırganlığın daha da artmasından endişe edildiğini söyledi.

"Fidye ödemeyin"

Wainwright'ın açıklamalarından hemen sonra başlayan yılın ikinci büyük siber saldırısı ilk planda Ukrayna ve Rusya'daki büyük şirketlerle devlet kurumlarının bilgisayar dosyalarını kilitlemiş ve sonradan Batı Avrupa, ABD ve Asya yönünde yayılmıştı.

Alman şirketlerini de etkileyen virüsün tıpkı "WannaCry" gibi Microsoft şirketinin işletim sistemindeki güvenlik gediğinden bilgisayarlara sızdığı tahmin ediliyor.

Son saldırıda kullanılan virüs bilgisayarların yeniden erişime açılması için kullanıcılardan üç gün zarfında 300 dolarlık sanal para birimi (Bitcoin) ödenmesini istiyor ve fidye ödemeyenleri dosyalarını silmekle tehdit ediyor. Resmi makamlarca fidye talebinin yerine getirilmemesi tavsiye ediliyor.

DW/AFP/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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